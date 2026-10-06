06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Mobile (Hong Kong) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Mobile (Hong Kong) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,57 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 248,74 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 274,16 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,05 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,88 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.043,95 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1.138,95 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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