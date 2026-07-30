China Mobile Aktie

China Mobile für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Mobile (Hong Kong) wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,77 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Mobile (Hong Kong) einen Gewinn von 2,68 HKD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 276,93 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 302,12 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,13 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,88 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1.045,59 Milliarden CNY, gegenüber 1.138,95 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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