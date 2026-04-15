China Mobile Aktie
WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Mobile (Hong Kong) wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,35 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,53 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 258,49 Milliarden CNY für China Mobile (Hong Kong), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 282,01 Milliarden HKD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,37 CNY je Aktie, gegenüber 6,89 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1.059,05 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.138,95 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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