China Mobile Aktie
WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Mobile (Hong Kong) wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,93 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 HKD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 264,26 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 269,60 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,66 CNY je Aktie, gegenüber 7,00 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1.054,84 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.128,42 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Mobile (Hong Kong) Ltd.
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|China Mobile (Hong Kong) Ltd.
|8,40
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.