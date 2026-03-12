China Mobile Aktie

China Mobile für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Mobile (Hong Kong) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Mobile (Hong Kong) wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,93 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 HKD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 264,26 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 269,60 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,66 CNY je Aktie, gegenüber 7,00 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1.054,84 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.128,42 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

