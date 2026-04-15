Erste Schätzungen: China Mobile stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Mobile lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 258,49 Milliarden CNY – ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Mobile 263,76 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,22 CNY, gegenüber 6,35 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 1.053,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.050,19 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at