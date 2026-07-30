Erste Schätzungen: China Mobile veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Mobile stellt voraussichtlich am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Mobile noch 2,48 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 276,93 Milliarden CNY – ein Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Mobile 280,01 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,99 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,35 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.041,06 Milliarden CNY, gegenüber 1.050,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at