China Mobile Aktie
ISIN: CNE1000055G1
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Mobile veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China Mobile stellt voraussichtlich am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Mobile noch 2,48 CNY je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 276,93 Milliarden CNY – ein Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Mobile 280,01 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,99 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,35 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.041,06 Milliarden CNY, gegenüber 1.050,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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