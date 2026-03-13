China Molybdenum Aktie

China Molybdenum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4V5 / ISIN: CNE100000114

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: China Molybdenum legt Quartalsergebnis vor

China Molybdenum stellt voraussichtlich am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,289 CNY je Aktie gegenüber 0,270 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 114,34 Milliarden CNY für China Molybdenum, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 63,02 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,937 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,690 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 218,14 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 230,90 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

