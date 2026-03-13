China Molybdenum Aktie
WKN DE: A1W1WQ / ISIN: CNE100001NR0
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Molybdenum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China Molybdenum wird voraussichtlich am 28.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass China Molybdenum für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,289 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 114,34 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 96,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 58,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,937 CNY je Aktie, gegenüber 0,630 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 218,01 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 212,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
