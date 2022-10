Erste Schätzungen: China Molybdenum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Molybdenum präsentiert in der voraussichtlich am 24.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,053 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 42,14 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China Molybdenum einen Umsatz von 41,74 Milliarden CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,332 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,65 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 173,86 Milliarden CNY waren.

