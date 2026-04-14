China Petroleum & Chemical Aktie
WKN: 763771 / ISIN: CNE0000018G1
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 7,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 735,36 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 683,51 Milliarden CNY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,380 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,260 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.021,71 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.547,62 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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