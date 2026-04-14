Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,115 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) einen Gewinn von 0,120 HKD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 683,51 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 769,63 Milliarden HKD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie, gegenüber 0,290 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 3.021,71 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 2.720,04 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at