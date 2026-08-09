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WKN DE: A0M4XN / ISIN: CNE1000002Q2

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09.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Petroleum Chemical (Sinopec) präsentiert in der voraussichtlich am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,080 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Petroleum Chemical (Sinopec) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 HKD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 749,50 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 712,73 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 CNY, gegenüber 0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3.012,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.720,04 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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