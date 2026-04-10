Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Shenhua Energy Company wird voraussichtlich am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,675 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 74,91 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 74,40 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 CNY, gegenüber 2,96 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 337,27 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 319,84 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at