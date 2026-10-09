China Shenhua Energy Company Aktie

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WKN DE: A0M52W / ISIN: CNE100000767

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09.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Shenhua Energy Company gibt voraussichtlich am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,800 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Shenhua Energy Company 0,730 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 101,60 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 35,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,04 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,92 CNY im Vergleich zu 2,66 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 392,79 Milliarden CNY, gegenüber 292,92 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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