WKN DE: A0M4XP / ISIN: CNE1000002R0

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Shenhua Energy Company lädt voraussichtlich am 28.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass China Shenhua Energy Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 75,23 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 91,36 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,41 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 304,45 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 366,87 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

