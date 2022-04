Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Shenhua Energy Company im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,800 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,597 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Shenhua Energy Company in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 84,57 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 67,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,94 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,60 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 322,16 Milliarden CNY, gegenüber 335,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at