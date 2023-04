Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Shenhua Energy Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,978 CNY je Aktie gegenüber 0,996 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent auf 86,46 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,67 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 348,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 344,53 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at