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China Shenhua Energy Company Aktie

China Shenhua Energy Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M52W / ISIN: CNE100000767

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10.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company lädt voraussichtlich am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,675 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 CNY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 74,91 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China Shenhua Energy Company einen Umsatz von 69,59 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,66 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 339,23 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 292,92 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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