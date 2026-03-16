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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Southern Airlines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Southern Airlines gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,117 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll China Southern Airlines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 41,65 Milliarden CNY im Vergleich zu 39,56 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,049 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 177,70 Milliarden CNY, gegenüber 173,97 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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