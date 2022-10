Erste Schätzungen: China Southern Airlines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Southern Airlines lässt sich voraussichtlich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Southern Airlines die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,142 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 77,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,29 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,017 CNY im Vergleich zu -0,750 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 99,43 Milliarden CNY, gegenüber 101,64 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at