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China Telecom a Aktie

China Telecom a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Telecom A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Telecom A äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CNY erwirtschaftet wurden.

China Telecom A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,16 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,365 CNY, gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 536,63 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 523,16 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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