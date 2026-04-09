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China Telecom Aktie

China Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4XS / ISIN: CNE1000002V2

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Telecom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Telecom lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass China Telecom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 133,16 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 143,81 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,368 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,390 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 538,57 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 567,38 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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