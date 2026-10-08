China Telecom Aktie
WKN DE: A0M4XS / ISIN: CNE1000002V2
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Telecom legt Quartalsergebnis vor
China Telecom wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,063 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Telecom 0,090 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 124,81 Milliarden CNY für China Telecom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 136,42 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,390 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 518,79 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 567,38 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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