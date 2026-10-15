China Vanke Aktie
WKN DE: A1163C / ISIN: CNE100001SR9
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China Vanke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Vanke wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,432 HKD. Dies würde einen Gewinn von 70,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem China Vanke -1,470 HKD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll China Vanke 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 26,15 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Vanke 59,80 Milliarden HKD umsetzen können.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,815 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -8,070 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 207,67 Milliarden HKD, gegenüber 255,48 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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