Erste Schätzungen: China Vanke legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Vanke wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Vanke für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,474 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 HKD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 33,46 Milliarden HKD – das würde einem Abschlag von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 41,06 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,184 HKD, gegenüber -8,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 207,15 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,48 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at