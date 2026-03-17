China Vanke Aktie
WKN DE: A1163C / ISIN: CNE100001SR9
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17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Vanke mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China Vanke stellt voraussichtlich am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,291 HKD. Dies würde einen Gewinn von 55,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem China Vanke -2,880 HKD je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 100,57 Milliarden HKD – das wäre ein Abschlag von 25,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,25 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,250 HKD, gegenüber -4,520 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 274,87 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 375,37 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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