Erste Schätzungen: China Yangtze Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Yangtze Power wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass China Yangtze Power für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,562 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,53 Milliarden CNY gegenüber 29,04 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,47 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,41 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,91 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 85,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at