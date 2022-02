Erste Schätzungen: Chindata Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chindata Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 737,0 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 33,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 553,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,503 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,82 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at