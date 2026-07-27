Erste Schätzungen: ChipMOS TECHNOLOGIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ChipMOS TECHNOLOGIES lädt voraussichtlich am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,639 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ChipMOS TECHNOLOGIES noch -0,490 USD je Aktie verloren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 237,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 185,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 963,5 Millionen USD, gegenüber 768,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at