Erste Schätzungen: ChipMOS TECHNOLOGIES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES äußert sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,335 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 167,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 201,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,329 USD, gegenüber 1,23 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 762,5 Millionen USD im Vergleich zu 706,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at