Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chipotle Mexican Grill wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

33 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahr waren 1,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten im Durchschnitt 12,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at