Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chipotle Mexican Grill gibt voraussichtlich am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

35 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,239 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 30 Analysten einen Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden USD gegenüber 2,85 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 38 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 33 Analysten von durchschnittlich 11,90 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

