Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chipotle Mexican Grill stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

33 Analysten schätzen, dass Chipotle Mexican Grill für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,290 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 36 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 13,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at