Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chipotle Mexican Grill lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 36 Analysten von einem Gewinn von 0,236 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

31 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,88 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,06 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 39 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,93 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at