Erste Schätzungen: Choice Hotels International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Choice Hotels International wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,28 USD. Dies würde einem Zuwachs von 36,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Choice Hotels International 0,940 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Choice Hotels International in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 331,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 332,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,09 USD, gegenüber 7,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at