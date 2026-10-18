Erste Schätzungen: Choice Hotels International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Choice Hotels International stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,04 Prozent auf 447,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Choice Hotels International noch 447,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,90 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at