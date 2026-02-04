Erste Schätzungen: Choice Hotels International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Choice Hotels International stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,54 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Choice Hotels International ein EPS von 1,59 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 369,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,8 Millionen USD in den Büchern standen.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at