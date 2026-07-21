Choice Hotels International Aktie
WKN: 915916 / ISIN: US1699051066
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Choice Hotels International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Choice Hotels International wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,96 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,00 Prozent erhöht. Damals waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,07 Prozent auf 431,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Choice Hotels International noch 426,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 USD, gegenüber 7,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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