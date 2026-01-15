Erste Schätzungen: Cholamandalam Investment and Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cholamandalam Investment and Finance gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 15,39 INR aus. Im letzten Jahr hatte Cholamandalam Investment and Finance einen Gewinn von 12,95 INR je Aktie eingefahren.

Cholamandalam Investment and Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,69 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 37,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

36 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 60,87 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 50,72 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 168,82 Milliarden INR, gegenüber 258,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

