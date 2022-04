Erste Schätzungen: Cholamandalam Investment and Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cholamandalam Investment and Finance lädt voraussichtlich am 05.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cholamandalam Investment and Finance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,25 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,00 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,54 Prozent auf 15,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Cholamandalam Investment and Finance noch 13,42 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,79 INR je Aktie, gegenüber 18,50 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 57,76 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 49,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at