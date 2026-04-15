Chongqing Brewery Aktie

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WKN: 910160 / ISIN: CNE000000TL3

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chongqing Brewery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chongqing Brewery wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Chongqing Brewery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,37 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,36 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,63 CNY im Vergleich zu 2,54 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 14,98 Milliarden CNY, gegenüber 13,81 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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