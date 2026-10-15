Erste Schätzungen: Chongqing Brewery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chongqing Brewery präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,718 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Brewery noch 0,780 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,66 Prozent auf 3,90 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,38 CNY je Aktie, gegenüber 2,54 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 14,26 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 13,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at