Chongqing Brewery Aktie

Chongqing Brewery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910160 / ISIN: CNE000000TL3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chongqing Brewery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chongqing Brewery wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Chongqing Brewery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Chongqing Brewery nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 4,45 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,48 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 CNY je Aktie, gegenüber 2,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 14,82 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 13,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chongqing Brewery Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Chongqing Brewery Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chongqing Brewery Co Ltd (A) 44,77 -2,33% Chongqing Brewery Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit durchwachsenen Vorgaben -- DAX vor festem Start -- Mehrheitlich Verluste in Asien
Der ATX hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Fernost dominieren die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen