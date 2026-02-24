Erste Schätzungen: Chongqing Brewery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Brewery wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,167 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Brewery noch ein Verlust pro Aktie von -0,450 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Chongqing Brewery 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,66 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Chongqing Brewery 1,58 Milliarden CNY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,50 CNY, gegenüber 2,30 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 14,70 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,75 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at