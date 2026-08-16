Chongqing Rural Commercial Bank Aktie

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WKN DE: A1H417 / ISIN: CNE100000X44

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16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chongqing Rural Commercial Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Rural Commercial Bank äußert sich voraussichtlich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chongqing Rural Commercial Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,365 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 HKD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,06 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 14,22 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 30,59 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,42 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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