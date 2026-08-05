Chongqing Sokon Industry Group Aktie

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WKN DE: A2DL22 / ISIN: CNE1000028B9

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chongqing Sokon Industry Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Sokon Industry Group wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY gegenüber 1,34 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 22,98 Prozent auf 33,31 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Sokon Industry Group noch 43,25 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,35 CNY, während im vorherigen Jahr noch 3,68 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 174,89 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 161,19 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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