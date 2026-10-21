Chord Energy Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJUT / ISIN: US6742152076

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chord Energy legt Quartalsergebnis vor

Chord Energy wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Chord Energy einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,31 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chord Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,37 Milliarden USD, gegenüber 4,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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