Erste Schätzungen: ChromaDex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ChromaDex wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,014 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 72,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 33,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ChromaDex noch 34,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,129 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 131,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 129,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at