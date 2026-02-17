Erste Schätzungen: ChromaDex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ChromaDex präsentiert voraussichtlich am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ChromaDex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ChromaDex in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen USD im Vergleich zu 29,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD im Vergleich zu 0,110 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 127,3 Millionen USD, gegenüber 99,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at