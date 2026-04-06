Erste Schätzungen: Chubb gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chubb stellt voraussichtlich am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chubb ein EPS von 3,29 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,44 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,79 USD im Vergleich zu 25,68 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 58,27 Milliarden USD, gegenüber 59,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at